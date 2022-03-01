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İngiltere gelişmekte olan ülkelerden ithal çelik ürünlere uygulanan vergiye tabi kota için inceleme başlattı

Salı, 01 Mart 2022 15:14:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere Ticaret Çözümleri (TRA) Türkiye, Hindistan, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerden ithal edilen ve önlemlere tabi olan çelik ürünlerine uygulanan vergiye tabi kota için 28 Şubat tarihi itibarıyla inceleme başlattığını açıkladı.

İnceleme 1 Temmuz 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.

TRA gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalata uygulanan istisnalarının güncellenmiş ithalat verilerine dayanarak değiştirilmesi gerekip gerekmediğini değerlendirecek.

İncelemenin sonunda TRA dışişleri bakanına vergiye tabi kota önleminin sürdürülmesi veya değiştirilmesi için hüküm içerebilecek bir öneride bulunulacak. Dışişleri bakanı daha sonra bu öneriyi kabul edip etmeyeceği konusunda bir karar verecek.


Etiketler: İngiltere  Avrupa  kota ve vergiler  |  benzer haberler »

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