İngiltere enerji yoğun sektörlerde elektrik maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olacak

Cuma, 24 Şubat 2023 14:35:48 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere hükümeti çelik sektörü de dahil olmak üzere enerji yoğun sektörlerin uluslararası rekabet gücünü koruyabilmelerini sağlamak için önümüzdeki yıldan itibaren elektrik maliyetlerini düşürmeye yardımcı olmayı planladığını açıkladı.

İlkbaharda görüşülecek olan teklif, şirketleri yenilenebilir enerji yükümlülükleri ve kapasiteyle bağlantılı belirli maliyetlerden muaf tutmanın yanı sıra, sanayi kullanıcılarının elektrik temini için ödediği maliyetler olan şebeke ücretlerinde yapılabilecek indirimler planlanacak.

Açıklamaya göre söz konusu önlemden çelik, metal, kimya ve kağıt gibi başlıca sektörlerde 400 bin vasıflı işçi çalıştıran 300 şirket yararlanacak.

UK Steel Genel Müdürü Gareth Stace, “İngiltere’de sanayi kullanıcılarına yönelik elektrik fiyatları uzun yıllardır rekabetçi değil ve hükümet çelik sektörü için şartları eşitlemeye yönelik büyük bir adım attı. Avrupalı ​​rakiplerle tam fiyat eşitliği sağlamak için hükümetle çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Hem Avrupa’da hem de küresel olarak son derece rekabetçi olan çelik piyasasında kısa vadede eşit şartlarda rekabet edebilmemiz çok önemli,” dedi.