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İngiltere enerji maliyetleri için yeni destek açıkladı ama diğer Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldı

Salı, 10 Ocak 2023 12:19:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere hükümeti, Mart ayında sona erecek mevcut plan öncesinde işletmeler, hayır kurumları ve kamu sektörü için yeni Enerji Faturası İndirim Planı’nı açıkladı.

Yeni planla 1 Nisan 2023 tarihinden 31 Mart 2024 tarihine kadar ülkedeki tüm uygun işletmelerin ve diğer konut dışı enerji kullanıcılarının yüksek enerji faturalarına indirim yapılacak. Buna göre, özellikle yoğun enerji kullanan sektörlerdeki işletmeler daha büyük destek alacak.

Söz konusu plan bir yandan 12 ay boyunca işletmelerin desteklenmesini diğer yandan değişken enerji fiyatlarının vergi mükelleflerine olan etkisinin sınırlanmasını sağlayacak. Son verilere göre toptan doğal gaz fiyatları Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önce kaydedilen seviyelere düştüğü için, yeni mali destek 1 Ekim 2022 ile 31 Mart 2023 tarihleri için açıklanan önceki18 milyar £’e kıyasla 5,5 milyar £ olarak belirlendi.

UK Steel Genel Müdürü Gareth Stace, “Yeni plan, bu son derece zorlu ekonomik koşullarda çelik üreticilerinin üretim maliyetleri için netlik ve istikrar sağlayacak. Çelik üretiminde yoğun enerji kullanılıyor ve uzatılan bu destek, bu yıl ve sonrasında da devam edecek olan yüksek enerji fiyatlarına karşı kritik bir kalkan sağlayacak. Ancak yeni açıklanan desteğin Almanya dahil rakip ülkelerin açıkladığı desteklere kıyasla yetersiz kaldığına dair endişeler var,” dedi.


Etiketler: İngiltere Avrupa 

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