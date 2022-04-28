İngiltere Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi GFG Alliance’a yönelik kara para aklama soruşturmasını hızlandırdı

Perşembe, 28 Nisan 2022 14:59:04 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (SFO), 27 Nisan tarihinde müfettişlerinin İngiltere merkezli GFG Alliance şirketlerinden para aklama soruşturması için şirket bilançoları, yıllık raporlar ve yazışmalar dahil olmak üzere bazı belgeler talep ettiğini belirtti. Müfettişler ayrıca operasyonla iş birliği yapan İngiltere, İskoçya ve Galler gibi birden fazla adresteki yöneticilerle de görüştü.

Bu yılın Mayıs ayında SFO daha önce GFG’nin başlıca finansörü olan Greensill Capital ile yaptığı finansman anlaşmaları da dahil olmak üzere, GFG Alliance bünyesindeki şirketlerin finansmanı ve işlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak şüpheli dolandırıcılık, hileli ticaret ve kara para aklama soruşturmaları başlatmıştı.