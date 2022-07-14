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İngiltere Çin’den ithal yüksek yorulma performansına sahip inşaat demirine yönelik antidamping vergisini kaldırabilir

Perşembe, 14 Temmuz 2022 11:29:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi inşaat sektöründen gelen talebi karşılamak için Çin’den ithal yüksek yorulma performansına sahip inşaat demirine yönelik antidamping önlemlerinin kaldırılmasını önerdi.

Birim İngiltere’nin hala Avrupa Birliği üyesi olduğu 2016 yılından bu yana yürürlükte olan önlemlerin, savaş dolayısıyla Belarus, Rusya ve Ukrayna’dan gelen arzın düşmesi ve talebin artmasıyla fiyatlar yükseleceğinden İngiltere’nin ekonomik çıkarlarına uygun olmayacağını tespit etti. Buna ek olarak Ticaret Çözümleri Birimi vergilerin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti, ancak birime göre verginin devamının İngiltere ekonomisi üzerindeki etkisi, tek bir İngiliz üreticinin uğrayabileceği zarara kıyasla daha büyük.

Öte yandan ticaret birliği UK Steel bu teklifin yüzlerce kişilik istihdamı riske attığını ve İngiltere çelik sektörüne zarar vereceğini belirtti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

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