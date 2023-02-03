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İngiltere Çin’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik antidamping vergilerine inceleme başlattı

Cuma, 03 Şubat 2023 14:55:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), Çin’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe uygulanan antidamping vergisine yönelik inceleme başlattığını açıkladı. İnceleme vergilerin gerekli olup olmadığına karar vermek için başlatıldı.

İnceleme 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsarken, TRA sektörün uğradığı zararı değerlendirmek için 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi de inceleyecek.

Söz konusu ürünler 72 10 41 00 20, 72 10 41 00 30, 72 10 49 00 20, 72 10 49 00 30, 72 10 61 00 20, 72 10 61 00 30, 72 10 69 00 20, 72 10 69 00 30, 72 10 90 80 92, 72 12 30 00 20, 72 12 30 00 30, 72 12 50 61 20, 72 12 50 61 30, 72 12 50 69 20, 72 12 50 69 30, 72 12 50 90 14, 72 12 50 90 92, 72 25 92 00 20, 72 25 92 00 30, 72 25 99 00 22, 72 25 99 00 23, 72 25 99 00 41, 72 25 99 00 92, 72 25 99 00 93, 72 26 99 30 10, 72 26 99 30 30, 72 26 99 70 13, 72 26 99 70 93 ve 72 26 99 70 94 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

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