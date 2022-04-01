İngiltere Çin ve Rusya’dan ithal soğuk saca uygulanan antidamping vergilerinin devam etmesini önerdi

Cuma, 01 Nisan 2022 10:41:04 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere Ticaret Çözümleri (TRA) Çin ve Rusya’dan ithal soğuk saca uygulanan antidumping önlemlerinin 5 Ağustos 2026 tarihine kadar devam etmesini önerdiğini açıkladı. Vergiler 5 Ağustos 2021 tarhinde sona erdi.

TRA Çin ve Rusya’dan ithal soğuk saca yönelik mevcut antidamping vergilerinin sona ermesinin, İngiltere çelik sektörüne yönelik maddi zararın ve dampingin devam etmesine veya tekrarlanmasına yol açacağını tespit etti.

Antidamping vergileri Çin için %52,7-59,2 ve Rusya için %18,7-38,9 oranlarında yer alıyordu.

Söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209 15 00 90, 7209 16 90 00, 7209 17 90 00, 7209 18 91 00, 7209 18 99 90, 7209 25 00 90, 7209 26 90 00, 7209 27 90 00, 7209 28 90 00, 7211 23 30 10, 7211 23 30 91, 7211 23 30 99, 7211 23 80 19, 7211 23 80 95, 7211 23 80 99, 7211 29 00 19, 7211 29 00 99, 7225 50 80 00, 7226 92 00 10 ve 7226 92 00 90 kodları altında yer alıyor.