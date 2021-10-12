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İngiliz çelik üreticileri artan enerji fiyatları nedeniyle sektörü olası kriz konusunda uyardı

Salı, 12 Ekim 2021 15:21:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Reuters’a göre, İngiltere çelik sektörü tesislerin kapatılmasına, karbon salımının artmasına ve tedarik zincirlerinin bozulmasına neden olabilecek yüksek enerji fiyatları nedeniyle bir krizin yaklaşabiliyor olabileceği konusunda uyardı.

Avrupa’da görülen doğal gaz sıkıntısı nedeniyle artan enerji fiyatları, çelik eriten büyük tesislerin maliyetlerini yükseltti. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ticaret birliği UK Steel, bu yüksek elektrik fiyatlarının kârları düşürebileceğini ve elektrik ile doğal gaz talebinin kış aylarında artarak fiyatları yükseltebileceğini belirtti. Tesisler kapatılırsa, çelik arzı ve istihdam olumsuz etkilenecek. Birlik, İngiltere hükümetinden ülke ekonomisini korumak için rekabetçi bir fiyata sabit miktarda enerji kapasitesi sağlamasını istedi. İngiltere Enerji ve Sanayi Bakanı Kwasi Kwarteng, hükümetin, yüksek gaz fiyatlarından etkilenen sektörleri desteklemenin bir yolunu bulmak için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, İspanya merkezli Sidenor, fahiş elektrik fiyatları nedeniyle Basauri tesisindeki üretimi 20 gün süreyle durdurdu.


Etiketler: İngiltere  Avrupa  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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