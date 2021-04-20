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Indian Railways rayları yenilemek için SAIL’dan 1,1 milyon mt çelik tedarik edecek

Salı, 20 Nisan 2021 11:24:50 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı taşımacı Indian Railways (IR), ray yenileme programı için mevcut mali yılda devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) şirketinden tahmini 1,1 milyon mt çelik tedarik etmeyi planlıyor.

Bir hükümet yetkilisi, rayları yenilemek için daha fazla çelik gerekeceğini ve özel çelik ray üreticilerinden yapılacak tedarik miktarının yakında netleşeceğini söyledi.

IR, 2019-20 mali yılında hem devlete bağlı hem de özel çelik üreticilerinden toplamda 1.38 milyon mt çelik tedarik etmişti.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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