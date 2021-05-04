Indian Railways çelik ray temin etmek için açık eksiltme usulü ihale düzenleyecek

Salı, 04 Mayıs 2021 11:34:33 (GMT+3) | Kalküta

Jindal Steel and Power Limited (JSPL) Müdürü V R Sharma’ya göre, Hindistan’da devlete bağlı taşımacı Indian Railways (IR) bir projesi için çelik ray temin etmek adına açık eksiltme usulü ihale düzenleyecek.

Sharma, IR’nin çelik ray temin etmek adına bu yıl açık eksiltme usulü ihale düzenleyeceğine dair JSPL’yi bilgilendirdiğini söyledi.

Hindistan’da çelik ray üreten ve IR’ye tedarikini sağlayan şirketler yalnızca JSPL ve devlete bağlı Steel Authority of India Limited (SAIL).

Sharma’ya göre, yakın zaman öncesine kadar IR’ye çelik ray tedarik eden tek şirket SAIL’di ancak JSPL’nin üretim ve tedarik imkanlarını artırmasıyla birlikte, hükümet IR’nin çelik ray temini konusunda açık eksiltme usulü ihale yolunu izlemeye karar verdi.

Normal ihalenin aksine açık eksiltme usulünde, tedarikçiler tavan fiyattan teklif vererek fiyatlarını giderek azaltıyor ve en düşük teklifi veren tedarikçi ihaleyi kazanıyor.

Sharma, IR’nin geçen sene çelik ray temin etmek adına küresel ihaleler düzenlediğini, ancak SAIL ve JSPL’nin toplam kapasitesiyle birlikte IR’nin artık ithalat yapmasına gerek kalmadığını söyledi.