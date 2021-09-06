Ind-Ra: Yüksek koklaşabilir taş kömürü fiyatları Hint çelik üreticilerinin brüt kâr marjını olumsuz etkileyecek

Pazartesi, 06 Eylül 2021 10:19:41 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu India Ratings and Research (Ind-Ra) tarafından yayımlanan raporda, yüksek koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının, Hint çelik üreticilerinin brüt kâr marjını olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Ağustos ayının ortasında, koklaşabilir taş kömürü fiyatları aylık %5 ve yıllık %103 artarak 222$/mt seviyesine çıkmıştı.

Raporda, “Çin hariç Asya ülkelerinde, Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü talebi güçlü seyrediyor. Yüksek navlun oranları ve konteyner sıkıntısı dahil olmak üzere lojistik sıkıntılar nedeniyle hemen teslim koklaşabilir taş kömürü kargolarının bulunabilirliğinin sınırlı olması kısa vadede fiyatları destekleyebilir. Çelik üretimi toparlanırken, yerel üreticiler, yüksek koklaşabilir taş kömürü fiyatları nedeniyle alımlarını erteledi. Ancak, stokların düşük seviyelerde yer alması sonucunda Temmuz ayında ithalat tonajı artış gösterdi. Konteyner sıkıntısına ve yüksek navlun oranlarına bağlı olarak yüksek fırınlı üretim yapan Hint üreticiler, navlun oranlarının kalitesi fark etmeksizin aynı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üretim verimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla yüksek kalite koklaşabilir taş kömürü tercih etti,” sözlerine yer verildi.

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %65 ve yıllık %114 artışla 5,76 milyon mt seviyesinde yer almıştı.