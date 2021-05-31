Ind-Ra: Uluslararası fiyatlardaki artış nedeniyle Hint çelik üreticileri ihracatı artıracak

Pazartesi, 31 Mayıs 2021 17:44:49 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu India Ratings (Ind-Ra) çelik sektörüne yönelik yayımladığı raporunda, “Yüksek navlun ücretleri ve sevkiyat maliyetleri endişe yaratsa da, güçlü ihracat talebi ve uluslararası fiyatlardaki artış, Hint çelik üreticilerinin uluslararası sevkiyatlarını artırmasını sağlayacak,” sözlerine yer verdi.

Raporda, ülkede Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle birçok son kullanıcı sektördeki talebin sertçe düşmesi sonucu, iç piyasada artan çelik fiyatlarının düşebileceğini belirtildi.

Bu yılın Nisan ayında Hindistan’ın nihai mamul tüketiminin, Mart ayına kıyasla %23 düşüşle 6,78 milyon mt seviyesine gerilediği ve bu düşüşün Haziran ayında da devam edeceği dile getirildi.

Yerel sıcak sac fiyatları Mayıs ayının ortasında aylık %3 ve yıllık %78 arttı. Fiyatlardaki artış çoğunlukla, büyük tonajlı ihracat siparişleri, küresel talebin güçlü seyretmesi ve uluslararası çelik ve demir cevheri fiyatlarının yüksek olması nedeniyle gerçekleşti.

Ancak Ind-Ra, geçtiğimiz hafta Çin’de vadeli çelik fiyatlarında kaydedilen düşüşün Hindistan’ın ihracatını ve iç piyasadaki fiyatlarını kısa vadede etkileyebileceğine yönelik uyarıda bulundu.

Ayrıca, Çin hükümetinin çelik fiyatlarını kontrol altına almaya yönelik çalışmaları ve düşük talep beklentisi dikkate alındığında, uluslararası fiyatların dalgalanma yaşayacağı ancak pandemi öncesine kıyasla yüksek seyredeceği ifade edildi.