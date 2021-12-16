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Ind-Ra Tata Steel’in uzun vadeli kredi notunu en yüksek seviyeye çıkardı

Perşembe, 16 Aralık 2021 11:11:51 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu India Ratings and Research (Ind-Ra), Tata Steel’in uzun vadeli kredi notunu AA’dan AA+’a yükseltti.

Ind-Ra tarafından yapılan açıklamada, “Kredi notundaki artış, yaklaşık 220 milyar INR (2,9 milyar $) seviyesinde yer alan toplam sermaye harcamalarına rağmen Tata Steel’in konsolide net kaldıraç oranının, nakit akışını önemli ölçüde artırmasına ve bu sayede, konsolide brüt borçlarını azaltmasına yardımcı olacağını gösteriyor,” sözlerine yer verildi.

Çelik sektörünün görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan kuruluş, inşaat, emlak, otomotiv ve dayanıklı tüketim malları sektörlerinden gelen talebin ve hükümetin, altyapıya yapacağı harcamalardaki yükselişin desteğiyle yerel tüketimin, 2021-2022 mali yılında artmaya devam edeceğini belirtti.

Çin’in çevre sorunlarını ele almak amacıyla kapasite kullanım oranlarını düşürmesine bağlı olarak ihracattaki vergi iadesi uygulamasını kaldırmasıyla birlikte ihracatın güçlü seyretmeye devam edebileceği ifade edildi.

Ancak, Ind-Ra, 2022-2023 mali yılının ikinci yarısında, uluslararası fiyatlardaki düşüşe, hammadde fiyat deflasyonuna ve yerel arz-talep dinamiklerinin toparlanmasına bağlı olarak çelik fiyatlarının normalleşmesini ve metrik ton başına kâr marjlarının düşmesini bekliyor.


Etiketler: çelik üretimi  Hint Yarımadası  Tata Steel  Hindistan  |  benzer haberler »


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