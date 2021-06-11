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Ind-Ra Tata Steel’in görünümünü durağandan pozitife çevirdi

Cuma, 11 Haziran 2021 13:59:03 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu India Ratings (Ind-Ra), Tata Steel Limited’in (TSL) görünümünü durağandan pozitife çevirdiğini ve şirketin uzun vadeli kredini notunu “INDAA” olarak revize ettiğini duyurdu.

Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, “Ind-Ra, kredi notunu verirken aralarındaki güçlü operasyonel ve stratejik bağlantılar nedeniyle, TSL ve bağlı kuruluşlarının konsolide görünümünü dikkate aldı,” sözlerine yer verildi.

Ayrıca, Ind-Ra tarafından yayımlanan raporda, uluslararası grup şirketlerinin talep ettiği refinansman koşullarının düşürülmesinin de kredi notuna olumlu etki edebileceği belirtildi.


Etiketler: Hindistan  Tata Steel  ekonomi  çelik üretimi  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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