Ind-Ra Tata Steel’in görünümünü durağandan pozitife çevirdi

Cuma, 11 Haziran 2021 13:59:03 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu India Ratings (Ind-Ra), Tata Steel Limited’in (TSL) görünümünü durağandan pozitife çevirdiğini ve şirketin uzun vadeli kredini notunu “INDAA” olarak revize ettiğini duyurdu.

Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, “Ind-Ra, kredi notunu verirken aralarındaki güçlü operasyonel ve stratejik bağlantılar nedeniyle, TSL ve bağlı kuruluşlarının konsolide görünümünü dikkate aldı,” sözlerine yer verildi.

Ayrıca, Ind-Ra tarafından yayımlanan raporda, uluslararası grup şirketlerinin talep ettiği refinansman koşullarının düşürülmesinin de kredi notuna olumlu etki edebileceği belirtildi.