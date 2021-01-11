Ind-Ra: Hindistan’ın yüksek yerel çelik tüketimi ve artan fiyatlar hükümetin müdahale etmesine yol açabilir

Pazartesi, 11 Ocak 2021 14:27:07 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Derecelendirme ve Araştırma Kurumu (Ind-Ra) tarafından yayımlanan rapora göre, Hindistan’ın yerel çelik tüketimindeki artış fiyatların yükselmesine yol açtı ve bu da hükümetin fiyatları kontrol etmek adına müdahale etmesine sebep olabilir.

Ind-Ra’ya göre, mevcut arz eksikliği ve iyileşen talep, sıcak sac fiyatlarının artmasına yol açıyor. Yüksek çelik fiyatlarının faaliyetleri daha az uygulanabilir ve dolayısıyla da daha az kârlı hale getirmesiyle birlikte, son kullanıcı sektörler tüketimini hafifçe azaltabilir ve bu da çelik fiyatlarının artış hızını etkileyebilir. Çelik üreticileri fiyatlarını daha da artırmaya çalışırken, altyapı projelerinin maliyeti Covid-19 öncesindeki seviyelere kıyasla %20-25 artış gösterdiği için hükümet bu duruma müdahale edebilir. Dahası, orijinal otomobil parçası üreticileri ve bayileri, hükümetin artan fiyatları kontrol etmesine yönelik baskı yapıyor.

Geçen yılın Kasım ayında Hindistan’ın yerel çelik tüketimi aylık bazda %7,8 artış ancak yıllık bazda %2 düşüşle 8,93 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Aynı ay Hindistan’ın çelik ihracatı, iyileşen yerel talep ve bunun sonucunda artan yerel fiyatlar nedeniyle aylık bazda %46 gibi keskin bir düşüşle 590.000 mt seviyesinde yer alırken, ithalatı ise 350.000 mt seviyesinde seyretmişti. Ind-Ra, güçlü yerel talep, yerel satışlardan elde edilen yüksek kâr ve Çin’in kendi çelik arzını artırması dolayısıyla ithalatının azalması nedeniyle, 2021 mali yılının ikinci yarısının kalan döneminde Hindistan’ın ihracatının düşük seviyelerde kalmasını bekliyor.