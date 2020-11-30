Ind-Ra: Hindistan’ın RCEP’e girmemesi çelik sektörü için faydalı olacak

Pazartesi, 30 Kasım 2020 12:28:26 (GMT+3) | Kalküta

India Ratings (Ind-Ra) tarafından yayımlanan rapora göre, Hindistan’ın Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığı’na (RCEP) katılmaması, ülkenin çelik sektörü için faydalı olacak.

Kasım ayının başında, Çin, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya ile birlikte 10 ASEAN üyesi, üyelerin ticari blok boyunca tarifeleri devamlı olarak düşüreceği bir anlaşma imzaladı.

Son on yıldır Hint yerel çelik şirketleri, Çin, Güney Kore, Japonya ve Vietnam gibi RCEP üyelerinden yoğun şekilde yapılan ucuz ithalat nedeniyle ciddi bir marj baskısı altında. Özellikle içinde Çin’in bulunduğu herhangi bir çok uluslu serbest ticaret anlaşması, yerel çelik üreticileri için daha fazla kredi riski oluşturabilirdi.

Hindistan, Çin’den sonra en büyük ikinci çelik pazarı. 2016-17 mali yılında Hindistan’ın RCEP ülkelerinden yaptığı ithalat ülkenin toplam ithalatının %43’ünü oluştururken, bu oran 2019-20 mali yılında %57 seviyesine yükseldi ve Hindistan RCEP’e katılsaydı, yerel çelik şirketlerinin satışları ve marjları daha fazla baskı altında kalabilirdi. RCEP’e katılmamak, yerel çelik sektörünün dirençli ve esnek kalması adına kredi dinamiklerine yardımcı olacak.

Ind-Ra’ya göre, Hindistan’da yerel çelik üreticileri ihracata düşük oranda bağımlı olduğu için, RCEP’e katılmamak ülkenin Yeni Ulusal Çelik Planı altındaki uzun vadeli yatırım ve ihracat planlarını maddi yönden etkilemeyecek.

Çin’in çelik kapasitesi ve yerel tüketim seviyesi Hindistan’ın on katı ve dünyadaki toplam seviyenin de yaklaşık yarısına denk.

Hindistan’ın maliyet dezavantajları rekabetçiliğini olumsuz etkiliyor. Kalitesiz lojistik ve altyapı, madencilik sektöründeki daha yüksek ruhsat ile vergi ücretleri ve yüksek elektrik ile sermaye maliyetleri nedeniyle, Hindistan’ın toplam çelik teslimatı masrafı Çin’e kıyasla 40$/mt daha yüksek.

Hindistan ayrıca koklaşabilir taş kömürü ithalatına yüksek oranda bağımlı, bu da hammadde erişimi ile fiyat riskini artırarak rekabetçiliğini daha da engelliyor.