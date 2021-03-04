Ind-Ra: Hindistan’ın çelik ihracatı 2020-21 mali yılının dördüncü çeyreğinde düşük kalacak

Perşembe, 04 Mart 2021 14:05:23 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Derecelendirme ve Araştırma Kurumu (Ind-Ra) tarafından yayımlanan rapora göre, yerel talebin güçlü olmaya devam etmesi ve yerel satışlardan daha fazla gelir elde edilmesi nedeniyle, Hindistan’ın çelik ihracatı 2020-21 mali yılının dördüncü çeyreğinde düşük kalmaya devam edecek.

Üreticilerin yerel satışlara odaklanmasıyla birlikte, Ocak ayında Hindistan’ın nihai mamul ihracatı aylık %6 ve yıllık %16 düşüşle 580.000 mt seviyesinde kaydedildi. Buna karşın, söz konusu ayda ülkenin nihai mamul ithalatı ise aylık %2 ve yıllık %8,3 artarak 520.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu raporda, “Alaşımlı, alaşımsız ve yarı mamul ürünlerin tümüne uygulanan ithalat vergisinin %10-12,5 oranından %7,5’a düşürülmesinin kısa vadede yerel arz ve çelik fiyatları üzerinde dengeleyici bir etki yaratması beklenirdi,” ifadelerine yer verildi.

Ancak, yerel çelik fiyatlarının Çin’den ithal teslimli fiyatlara kıyasla hala daha düşük olması ve Çin’in sınırlı miktarda çelik fazlası bulunması nedeniyle ithalatın büyük bir artış göstermesi beklenmiyor.

Ocak ayında, Çin’in ham çelik üretimi aylık %1,12 düşerek fakat yıllık bazda sabit kalarak 90,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, Hindistan’ın ham çelik üretimi ise aylık %2 ve yıllık %7 artışla 10 milyon mt seviyesinde yer aldı.