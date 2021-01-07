Ind-Ra: Hindistan’da demir cevheri fiyatları kısa ve orta vadede yüksek seviyelerde kalacak

Perşembe, 07 Ocak 2021 12:02:52 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Derecelendirme ve Araştırma Kurumu (Ind-Ra) tarafından yayımlanan rapora göre, Hindistan’da demir cevheri fiyatlarının, tedarik tarafındaki kısıtlamalar ve Covid-19 kısıtlamalarının ardından talebin önemli oranda canlanması nedeniyle kısa ve orta vadede yüksek seviyelerde kalması bekleniyor.

Söz konusu rapora göre, yerel arz eksikliği yaşanmasının başlıca sebepleri, Odisha’da bulunan madenlerin geçen yılki ihalelerinin ardından üretimlerinin artırılmasında yaşanan gecikmeler ve yeni yatırımcıların, yeni maden sözleşmeleri için ödediği anlamsız fiyat farkları oldu.

Aynı zamanda, merkez ve eyalet hükümetleri tarafından hammadde arzındaki eksikliğe yönelik alınan önlemler, kısa vadede talebi karşılamak için muhtemelen yeterli olmayacak.

Ind-Ra, orta vadede arzın iyileşeceğini ancak yeni madenciler ihalelerde yüksek fiyat farkları ödediği için madencilik maliyetinde yaşanan yapısal değişimler nedeniyle fiyatların yüksek seviyelerde kalacağını öngördü. Dahası, Brezilya ve Güney Afrika’daki tedarik kesintileri nedeniyle küresel arz kısıtlı kalacak.

Ind-Ra’nın raporuna göre, güçlü talep ile sınırlı arz nedeniyle yerel piyasadan yüksek oranda kâr elde edilmesi ve Hindistan çıkışlı peletin de yurt dışı piyasalarında iyi talep görmesi sayesinde, pelet imalatçılarının göstergeleri gelişmeye müsait.