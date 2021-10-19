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Ind-Ra: Hindistan çelik ve kimyasal sektörleri Çin’de enerji tüketimine getirilen kısıtlamalardan avantaj sağlayacak

Salı, 19 Ekim 2021 14:10:28 (GMT+3)   |   Kalküta
       

India Ratings and Research (Ind-Ra) tarafından yapılan açıklamada, Çin’de enerji tüketimine getirilen kısıtlamaların, iç ve dış piyasalarda, Hint kimyasal şirketleri ve çelik üreticilerine maliyet ile üretim avantajı sağlamasının beklendiği belirtildi. Ayrıca, Hint üreticilerin siparişleri, Çinli üreticilerin arzının düşük olması sayesinde dolacak.

Çin’de enerji tüketimine getirilen kısıtlamaların sıkılaştırılması, sanayi sektörlerini olumsuz etkiledi ve bunun sonucunda, tesisler üretimlerini azaltmak zorunda kaldı. Ind-Ra’nın yayımladığı raporda, söz konusu durumun, ülkenin ekonomisini tehdit altına soktuğu ve küresel tedarik zincirini baskı altında bıraktığı dile getirildi.

Küresel kömür fiyatlarının artması, lojistik maliyetlerinin yükselmesi ve lojistik sektöründeki sıkıntılar, tüm sektörlerde, hammadde maliyetlerinin yükselmesine yol açtı.

Söz konusu raporda, “Hammadde fiyatlarındaki artışa bağlı olarak dış piyasalara verilen mal fiyatları da yükseldi. İhracat fiyatlarının, girdi fiyatları karşısındaki yükselişi sonucunda Hindistan rupisi, ABD doları karşısında değer kaybetti. Hindistan rupisinin değer kaybı ve Çin’in üretiminin düşmesi, Hindistan’ın ihracatına destek verecek,” sözlerine yer verildi.

Çin’deki enerji krizi ve buna bağlı olarak Çinli şirketlerin kapatılması veya üretimlerine belirli aralıklarla ara vermesiyle birlikte, Hindistan çıkışlı ürünlere olan talep hem iç hem de dış piyasalarda artacak ve Hint şirketler avantajlı bir konuma geçecek.

Ayrıca, Çin’deki çelik üretiminin azalması ve Hindistan’ın yarı mamul ithalatı yapması, ithalat riskini azaltarak ve ihracat fırsatlarını artırarak Hindistan çelik piyasası oyuncularına katkıda bulunacak.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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