Ind-Ra: Hindistan çelik sektörünün görünümü 2021-22 mali yılının ikinci yarısı için “stabil”

Salı, 05 Ekim 2021 10:58:54 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu India Ratings and Research (Ind-Ra), yerel çelik sektörünün 2021-22 mali yılının ikinci çeyreğine dair görünümünü “stabil” olarak bıraktı. Fakat aynı zamanda artan koklaşabilir taş kömür fiyatlarının ton başına AVFÖK değerini azaltabileceğini belirtti.

Raporda Ind-Ra, “Yine de mutlak AVFÖK değeri artan satışlar, yükselen fiyatlar ve gevşeyen demir cevheri fiyatları sonucu yeterli bir şekilde dengelenmeli,” sözlerine yer verdi.

Ekim ayını ortasında koklaşabilir taş kömürü fiyatları yıllık bazda %150 artış gösterdi ve değişkenliğini koruması bekleniyor. Cevher fiyatları arzın kademeli olarak artması sonucu düzeltilebilir ama madencilik ihaleleri sonrasındaki yapısal değişikliklerden dolayı yüksek seviyelerini koruyacağı düşünülüyor.

Öte yandan 2022-2023 mali yılına dair sermaye harcamalarının istikrarlı gitmesi bekleniyor. Bunun bir kısmının tamamlanmak üzere olduğu ve harcamaların 2024-2025 mali yılında ciddi bir nakit çıkışıyla olsa da aşamalı bir şekilde dengeleneceği ifade ediliyor.