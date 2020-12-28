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Ind-Ra: Çin’in Avustralya’dan koklaşabilir taş kömürü ithalatını yasaklaması Hindistan'da yüksek fırınlı üreticilere yarayacak

Pazartesi, 28 Aralık 2020 12:32:58 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Derecelendirme ve Araştırma Kurumu (Ind-Ra), Hint çelik üreticilerinin yüksek fırınla yaptığı üretimin maliyetinin, Çin’in Avustralya’dan koklaşabilir taş kömürü ithalatına getirdiği yasak nedeniyle kısa vadede sınırlı kalacağını söyledi.

Çin’in getirdiği ithalat yasağı koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının düşmesine yol açacak ve bu da yüksek fırınla üretim yapan şirketlerin ton başına AVFÖK değerini mevcut mali yılda yaklaşık 2.600 INR/mt destekleyecek.

Kurum, mevcut mali yılın kalanında Avustralya menşeli birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü fiyatının yaklaşık 120$/mt CFR seviyesinde olmasını bekliyor.

Çin’in, mevcut mali yılın ilk yedi ayında çelik üretiminde görülen %7’lik sağlıklı büyümeye karşın, koklaşabilir taş kömürü ithalatı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen %14 artışa kıyasla %12 azaldı. Bu durum, sektörün yerel koklaşabilir taş kömürü kaynaklarına daha fazla yöneldiğini gösteriyor.

Ind-Ra tarafından yayımlanan raporda, “Çin’in düşük koklaşabilir taş kömürü ithalatı ve Avustralya’dan söz konusu ürünün ithalatına getirilen yasağın ardından Çin’in ithalatının daha da düşebileceği göz önüne alındığında, Avustralyalı madenciler üretimini azaltmazsa ülkede arz fazlası oluşacak. Çinli son kullanıcılar yerel kömür üretimini artıracağı ya da Endonezya, Rusya, Kanada ve ABD gibi ülkelerden yaptığı ithalatı artıracağı için, Hint ithalatçılar Avustralyalı koklaşabilir taş kömürü tedarikçilerine karşı daha fazla pazarlık gücüne sahip olacak,” ifadeleri yer aldı.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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