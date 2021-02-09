Ilyich’in nihai mamul üretimi Ocak ayında %22,5 arttı

Salı, 09 Şubat 2021 17:31:51 (GMT+3) | İstanbul

Metinvest uluslararası şirketler grubuna ait Ukrayna merkezli Ilyich SW’nun nihai mamul üretimi bu yıl Ocak ayında yıllık %22,5 artışla 355.000 mt oldu. Söz konusu ayda şirketin pik demir üretimi yıllık %2,6 artışla 354.000 mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %3 artışla 360.000 mt oldu.

Öte yandan 2020 yılında şirket, yıllık %12,4 artışla 3,67 milyon mt nihai mamul üretirken, söz konusu dönemde şirketin ham çelik üretimi yıllık %13,7 artışla 3,05 milyon mt oldu. Şirketin 2020 yılındaki pik demir üretimi yıllık %4,4 artışla 4,65 milyon mt oldu.