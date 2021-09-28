İki taraflı kontrol sistemi nedeniyle Jiangsu’da çelik üretimi 3 milyon mt düşecek

Salı, 28 Eylül 2021 15:51:36 (GMT+3) | Şanghay

Jiangsu Eyaleti Demir ve Çelik Birliği ile Jiangsu Eyaleti Demir ve Çelik Servis Sektörü Birliği tarafından, çelik sektöründe arz ve talebe yönelik düzenlenen ortak sempozyumda, üretim hattının %70’inin, enerji tüketiminde ve enerji yoğunluğunda iki taraflı kontrol sisteminden olumsuz etkilenmesine bağlı olarak eyalette çelik arzının, bu ay içerisinde, 3 milyon mt azalacağı belirtildi.

Jianggu eyaleti çelik sektöründe kapasite kullanım oranlarının, 7 Ekim tarihine kadar toparlanma göstermesi beklenmezken, üretime getirilen kısıtlamaların Ekim ayında da devam ettirilebileceği öne sürülse de konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.