İDDMİB: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Türkiye’nin ihracatı için fırsatlar yaratabilir

Salı, 09 Ağustos 2022 15:11:36 (GMT+3) | İstanbul

Dünya gazetesinde yer alan bir habere göre, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve Çin ile Tayvan arasındaki gerginliğin Türkiye’nin ihracatı üzerindeki etkileri hakkında konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rusya’dan Türkiye’ye ciddi talep gelmeye başladığını ifade eden Tecdelioğlu, savaşı tasvip etmediğini, ancak Rusya’ya uygulanan ticari ambargolardan dolayı Türkiye’nin demir ve demir dışı ihracatında fırsatlar ortaya çıktığını belirtti. Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan dolayı ülkenin Almanya, İtalya ve Fransa’dan satın alamadığı ürünleri Türkiye’den aldığını söyleyen İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı, Avrupalı birçok şirketin de Rusya’ya Türkiye üzerinden ürün satmayı planladığını ifade etti. Çetin Tecdelioğlu Türkiye’nin Avrupalı şirketler tarafından depo olarak kullanılmak istenmesi ve Rus şirketlerin de tedariki Türkiye’den yapmak istemelerinin ülkenin ihracatı için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Buna ek olarak İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rusya ile alışverişi hızlandırmak için bir sekretarya kurma talebinin oluştuğunu ve Ticaret Bakanlığı’nın çalışmalara başladığını bildirdi.

Öte yandan Çin ve Tayvan arasındaki gerginlik hakkında da yorum yapan Tecdelioğlu, söz konusu gerginliğin otomotiv, beyaz eşya, makine gibi başlıca sektörlerde tedirginliğe sebep olduğunu ifade etti. Tecdelioğlu Çin ve Uzak Doğu’ya bağımlı olan Avrupa’nın alternatif bir ülke bulmak zorunda olduğunu ve Türkiye için önemli fırsatların doğabileceğini söyledi.

Buna ek olarak İDDMİB verilerine göre yılın ilk yedi ayında demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracat değeri yıllık %33 artışla 8,9 milyar $ seviyesinde yer alırken, sektörün toplam ihracat içerisindeki payı %6,2’ye yükseldi.