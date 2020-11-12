İDÇ'nin satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde arttı, ihracatı düştü 

Perşembe, 12 Kasım 2020 11:01:11 (GMT+3) | İstanbul

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ), 2020 yılının ilk dokuz ayına ilişkin mali ve faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk dokuz ayında, İDÇ bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 376,77 milyon TL net zarara kıyasla 665,90 milyon TL net zarar kaydetti. Şirketin satış gelirleri yıllık %12,4 artış göstererek 3,49 milyar TL olurken, söz konusu dönemde İDÇ 2019 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 114,26 milyon TL faaliyet zararına kıyasla 192,17 milyon TL faaliyet kârı kaydetti.

İDÇ’nin yaptığı açıklamaya göre, ilk dokuz ayda şirketin kütük üretimi yıllık %5 artışla 945.354 mt olurken, inşaat demiri üretimi yıllık %6 düşüşle 615.199 mt seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte aynı dönemde İDÇ’nin fason inşaat demiri üretimi yıllık %64 artışla 196.878 mt oldu. İlk dokuz ayda şirket yıllık %1 düşüşle 177.260 mt profil üretti.

Bununla birlikte, 2020 yılının ilk dokuz ayında İDÇ’nin nihai mamul satışları yıllık %9 artışla 1 milyon mt olurken, ihracat satışları yıllık %10 düşüşle 245.081 mt seviyesinde kaydedildi.

İDÇ, söz konusu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre mamul fiyatlarının ortalama olarak döviz cinsinden düşerken, TL cinsinden arttığını belirtti. Şirket, maliyetlerinin büyük bir kısmının döviz cinsinden olması ve döviz kurunun da artış göstermesi sebebiyle marjlarda iyileşme sağlanamadığını ifade etti. Şirket ayrıca, yurt dışı gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre %20 düştüğünü bildirdi.