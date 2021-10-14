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İDÇ çelikhane yatırımı için 75 milyon $ değerinde kredi aldı

Perşembe, 14 Ekim 2021 11:12:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ) çelikhane kapasitesini iki kat artırarak 1.400.000 mt’dan 2.800.000 mt’a çıkarmak amacıyla yaptığı yatırım kapsamında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile Proje Finansman Kredi Sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Anlaşmaya göre, şirket bankadan 75 milyon $ değerinde iki yılı geri ödemesiz olmak üzere sekiz yıl vadeli kredi alacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Ağustos ayında İDÇ yatırım kapsamında elektrik ark ocağı kurulumu için Almanya merkezli Badische Stahl Engineering GBMH, sürekli döküm makinesinin kurulumu için Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group’un bağlı kuruluşu SMS Concast AG, hava ayrıştırma tesisinin tedariki için Çin merkezli Avic International Hangzhou Company Ltd. ve Avic Endüstriyel Gaz Mühendisliği A.Ş. ile anlaşmalar yapmıştı.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  yatırım  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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