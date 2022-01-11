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ICRA: Yüksek girdi maliyetleri ve çelik fiyatlarındaki düşüş üçüncü çeyrekte üreticilerin kârlılığını olumsuz etkileyecek

Salı, 11 Ocak 2022 12:26:21 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, yüksek girdi maliyetlerinin ve çelik fiyatlarındaki düşüşün 2021-2022 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) Hint çelik üreticilerin kârlılığını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

ICRA’ya göre, başta koklaşabilir taş kömürü maliyetleri olmak üzere yüksek girdi maliyetlerinin çelik üreticilerinin kârına ve zararına yansımaya başlaması nedeniyle sektörün kârının aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Bununla birlikte, yerel çelik fiyatlarının, ikinci çeyrekte kaydedilen yüksek seviyelere kıyasla düşmeye başladığı ve bu durumun, sektörün kârlılığını olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

Yine de, sektörün kârlılık metriklerinin önümüzdeki on iki ay içerisinde sağlıklı bir seviyede yer almaya devam edeceği ve bu sayede sektörün görünümünün olumlu seyredeceği öğrenildi.

ICRA tarafından yapılan açıklamada, “Hesaplamalarımıza göre, koklaşabilir taş kömürü tüketim maliyetlerinin üçüncü çeyrekte, bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık %65-70 artması bekleniyor. Demir cevheri fiyatları aşağı yönlü hareket etse de koklaşabilir taş kömürü maliyetlerindeki artışı karşılamaya tam anlamıyla yetmeyecek. Çin’den dış piyasalara verilen tekliflerde yapılan revizelerle birlikte geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde yerel çelik fiyatlarında değişiklikler gözlendi. Bu nedenle, hammadde alımına bağımlı olan entegre üreticilerin brüt kâr marjlarının üçüncü çeyrekte %10 düşeceğini ve sektörün kârının, ikinci çeyrekte kaydedilen yüksek seviyelere kıyasla daha düşük seviyelerde yer alacağını düşünüyoruz,” dedi.


Etiketler: Hint Yarımadası  çelik üretimi  Hindistan  |  benzer haberler »


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