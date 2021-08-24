ICRA: Uzun mamul üreticileri altyapı yatırımlarından doğrudan fayda sağlayacak

Salı, 24 Ağustos 2021 12:17:21 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, Hint uzun mamul üreticilerinin, hükümetin, Covid-19 nedeniyle durgun bir dönemden geçen ülkeyi canlandırmak amacıyla odaklanacağı yakın ve orta vadeli altyapı yatırımlarından doğrudan fayda sağlayacağını belirtti.

Ülkedeki uzun mamul talebinin cansız seyrettiği ve inşaat faaliyetlerinin, talebi canlandırmasıyla birlikte hem büyük hem küçük üreticilerin durumlarını güçlendireceği ifade edildi.

ICRA, mevcut talebin, büyük ölçekli uzun mamul üreticileri tarafından karşılanmasının, büyük ve küçük üreticilerin kapasite kullanım oranları arasında fark görülmesine yol açtığını söyledi.

Entegre üreticilerin daha iyi bir durumda olduğu, entegre olmayan üreticilerin ise yüksek hurda maliyetleri ile demir cevheri sıkıntısıyla mücadele ettiği belirtildi.

Hindistan hükümeti, kara yolları, hava limanları, demir yolları, enerji nakil hatları ve doğal gaz boru hatları dahil olmak üzere devlete ait tüm altyapı projelerinin satılacağını, bu sayede elde edilecek 81 milyar $ ile bütçedeki açığın kapatılmasının amaçlandığını açıklamıştı.

Analistler, söz konusu hamlenin, altyapı yatırımlarını iki şekilde artırmasını beklediklerini dile getirdi. İlk olarak, devlet varlıklarının özel yatırımcılara devredilmesiyle tahakkuk edilen gelirin, altyapı projelerine yeniden yatırılacağı bir ‘varlık değişim programı’ devreye alınacak.

İkincisi, özel yatırımcıların devraldığı altyapı projelerinin sayısı, tüm sektörlerde inşaat faaliyetlerinde artışa yol açacak yeni sermaye harcamalarını ortaya çıkaracak şekilde artırılacak.