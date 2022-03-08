ICRA: Rusya’ya uygulanan yaptırımlar Hint çelik üreticileri üzerindeki maliyet baskısını artıracak

Salı, 08 Mart 2022 11:32:40 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu ICRA tarafından yayımlanan rapora göre, Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar Hint üreticiler üzerindeki girdi maliyeti baskısını hammadde akışı eski haline dönene dek artıracak. Bununla birlikte Hint üreticilere ihracat piyasalarında yeni fırsatlar doğacak.

ICRA, dünyanın en büyük beşinci kömür üreticisi olan Rusya’nın 2020 yılında uluslararası metalürjik ve termal kömür ticaretinin sırasıyla %10 ve %17’sini karşıladığını belirtti.

Artan kömür maliyetlerine bağlı olarak üreticilerin ikinci çeyrekte en yüksek seviyeye ulaşan kârlarının 2021-2022 mali yılının üçüncü çeyreğinden itibaren aşağı yönlü hareket etmesiyle birlikte kâr marjlarının azaldığı ifade edildi.

2021-2022 mali yılının üçüncü çeyreğinde koklaşabilir taş kömürü fiyatlarında kaydedilen %65-70 artışın ardından dördüncü çeyrekte de fiyatların %15 daha yükselmesi bekleniyor. Üçüncü çeyrekte yüksek seviyelere çıkan demir cevheri fiyatlarının hafifçe düşmesinin ve yerel üreticilerin bu yılın Ocak ayı sonundan itibaren çelik fiyatlarını artırmasının koklaşabilir taş kömürü maliyetlerinde kaydedilen sert artışları tam anlamıyla karşılamaya yetmeyeceği dile getirildi.

ICRA raporunda, “Doğu Avrupa’da devam etmekte olan ihtilaf yerel üreticilerin üzerindeki maliyet baskısını daha da artırabilir. Bu nedenle, hammadde alımına bağımlı olan entegre üreticilerin brüt kâr marjlarının üçüncü çeyrekte %10 düşeceğini ve sektörün kârının ikinci çeyrekte kaydedilen yüksek seviyelere kıyasla daha düşük seviyelerde yer alacağını düşünüyoruz. Yine de sektörün kârının önümüzdeki 12 aylık süreçte iyi seviyelerde yer almasını beklediğimiz için görünüm halen olumlu,” sözlerine yer verildi.

Rusya ile Ukrayna’nın hammadde tedarikçileri olmasının yanı sıra dünyanın beşinci ve 12. en büyük çelik üreticileri olduğu ve küresel çelik ticaretinin toplam yaklaşık %10’unu karşıladığı biliniyor. Rusya çıkışlı ürünlerin yaklaşık %45’i ve Ukrayna çıkışlı ürünlerin yaklaşık %75’i farklı rotalara ihraç ediliyor. Rus üreticilere yaptırım uygulanması ve Ukrayna’daki savaş nedeniyle üretime ara verilmesi bölgedeki çelik arzında ciddi sıkıntılara yol açabilir. Bu yüzden kapasite kullanım oranlarını daha da artırmaları halinde başlıca Hint çelik üreticilerinin ihracat piyasalarındaki paylarını artırması bekleniyor.