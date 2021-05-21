ICRA: Pandeminin ikinci dalgası Hindistan’da otomotiv sektörünün toparlanmasını yavaşlatacak

Cuma, 21 Mayıs 2021 12:05:26 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu ICRA’nın yayınladığı raporda, son birkaç ayın ülke üzerinde sert bir etki yarattığı ve pandeminin ikinci dalgasının ülkenin otomotiv sektörünün toparlanmasını yavaşlatacağı belirtildi.

Raporda, ikinci dalgada enfeksiyonun daha derin ve geniş bir etki yarattığına ve birçok segmente yönelik tahminlerin aşağı yönlü olarak revize edildiğine yer verildi.

Orijinal otomobil ekipmanı üretim sektörünün ve otomobil aksesuarı üreticilerinin de baskı altında olduğu öğrenildi. Pandeminin yayılmasını kontrol altına almak amacıyla ilan edilen karantina ve sokağa çıkma yasakları büyük bir önem taşımasına rağmen, fabrikaların ve satış bayilerinin yeniden kepenk kapatmasına yol açtı.

ICRA, yakın zamanda bir rahatlama olmayacağını söylerken, tüketicilerin, satın alma güçlerinin azalması ve tıbbi harcamaları nedeniyle talebin düşük seyredeceğini, bu durumun da araba gibi isteğe bağlı alımlara en azından kısa vadede etki edeceğini dile getirdi.

Kuruluş, en çok iki tekerlekli araç segmentinin etkileneceğini tahmin ediyor. Söz konusu segmentte, 2021-2022 mali yılında %16-18 büyüme beklenmesine rağmen, bu büyüme %10-12 olarak revize edildi.

2021-2022 mali yılında binek araç segmentine yönelik büyüme tahminlerinin de %22-25’den %17-20’ye çekildiği belirtildi.