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ICRA JSPL’nin uzun ve kısa vadeli kredi notlarını revize etti

Perşembe, 30 Eylül 2021 12:10:48 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL) uzun vadeli kredi notunu revize ettiğini ve görünümünü durağandan olumluya çevirdiğini duyurdu.

Buna göre, JSPL’nin uzun vadeli kredi notu “ICRA A”dan “ICRA A+”a ve kısa vadeli kredi notu ise “ICRA A1”den “ICRA A1+”a yükseltildi.

Şirketin, son çeyreklerde, sağlıklı ve beklenenden daha iyi bir performans göstermeye devam etmesinin ve borç seviyelerini önemli ölçüde düşürmesinin, kredi ve likidite profilini gözle görülür bir şekilde artırdığı belirtildi.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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