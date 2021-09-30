ICRA IMFA’nın kredi notunu revize etti

Perşembe, 30 Eylül 2021 12:13:17 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, Odisha’da yer alan entegre ferroalyaj üreticisi Indian Metals and Ferro Alloys Limited’in (IMFA) uzun ve kısa vadeli kredi notunu revize ettiğini duyurdu.

Buna göre, IMFA’nın uzun vadeli kredi notu “ICRA A”dan “ICRA A+”a ve kısa vadeli kredi notu ise “ICRA A1”den “ICRA A1+”a yükseltildi.

IMFA’nın, 2020-2021 mali yılında, beklenenden daha iyi olan finansal performansının, şirketin sağlıklı bir şekilde artış gösteren satış gelirlerine, faaliyet kârındaki yükselişe ve kâr marjındaki iyileşmeye yansıdığı, dolayısıyla da kredi notundaki artışa katkı sağladığı belirtildi.