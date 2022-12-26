ICRA: Hint çelik üreticilerinin faaliyet kârı 2022-2023 mali yılında azabilir

Pazartesi, 26 Aralık 2022 10:23:16 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, Hint çelik üreticilerinin faaliyet kârının 2022-2023 yılında yaklaşık %40-50 azalabileceğini ve dolayısıyla serbest nakit akışlarının yavaşlayabileceğini belirtti.

ICRA, küresel piyasanın artan enflasyon, enerji maliyetleri ve faiz oranları nedeniyle daha da zorlaştığını ve Hint üreticilerin önünde zorlu bir yol olduğunu söyledi.

2022-2023 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) fiyatların düşmesi beraberinde kömür ve enerji maliyetlerinde meydana gelen artışa bağlı olarak sektördeki kârın son dokuz çeyreğin en düşük seviyesini gördüğü dile getirildi.

Yapılan açıklamada, “Kapasite artırım planlarının gerçekleştirilmesi için dış finansmana olan bağlılık ileriye dönük olarak artabilir. Bu durum sektörün borçlanma oranının 2022-2023 mali yılının ilk yarısında kademeli bir şekilde artmasından anlaşılabiliyor,” ifadeleri kullanıldı.

Hindistan’ın nihai mamul ihracatının ihracat vergisinin kaldırılmasının ardından Kasım ayında kaydedilen seviyeye kıyasla kademeli bir şekilde artmasının beklendiğini belirten ICRA, ihracat tonajının 2020-2021 ve 2021-2022 mali yıllarında kaydedilen seviyeleri yeniden görmesine ihtimal verilmediğini aktardı. Bununla birlikte Çin, Japonya, Güney Kore, BDT, Avrupa ve ABD gibi küresel çelik üretim merkezlerinde büyüme fırsatlarının sınırlı olması nedeniyle ülkeye çelik ihracatının istikrarlı bir şekilde yükseldiği ve dolayısıyla Hindistan’ın Ekim-Kasım aylarında üst üste iki kez net ithalatçı konumunu koruduğu da eklendi.