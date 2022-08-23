ICRA: Hindistan’ın ticari araç satışları 2022-23 mali yılında %12-15 artacak

Salı, 23 Ağustos 2022 12:15:52 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, 2022-23 mali yılında Hindistan ticari araç sektörünün satışlarında %12-15 artış beklendiğini açıkladı.

2022-23 yılının ilk çeyreğinde Hindistan ticari araç sektörü yıllık bazda %112’lik iyi bir artış sergiledi ve daha düşük bir oranda olsa da makroekonomik ortam, değiştirme zinciri ve son kullanıcılardan gelen sağlıklı talep sonucu bu büyümeye devam etmesi bekleniyor.

Sektör mevcut çeyrekte de büyüme devam etti ve 2022-23 mali yılının ilk dört ayında ticari araç satışları yıllık bazda yaklaşık %87 arttı.

Fakat faiz oranlarındaki yükseliş, aşırı yüksek benzin fiyatları, araç fiyatlarındaki artışın emtia fiyatlarına yansıması ve jeopolitik sorunlar ticari araç satışlarındaki büyümenin hızını kısıtlayabilir.

Pandemiden beri e-ticaret sektöründe görülen canlanmanın ve satın alma alışkanlıklarındaki değişimin sevkiyat ihtiyacını artırdığı ve bu yüzden daha küçük kamyonlara olan ihtiyacın da arttığı belirtiliyor.

Dolayısıyla, ticari araç segmentinin çeyreklik satış miktarı 125.000 adeti geçti. Bu, 2017-18 dönemine kıyasla daha yüksek ve 2018-19 döneminde kaydedilen yüksek seviyelere doğru ilerliyor.