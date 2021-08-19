ICRA: Hindistan’ın GSYİH’sinin 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde %20 büyüme beklentisi aldatıcı

Perşembe, 19 Ağustos 2021 11:25:25 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu ICRA tarafından yapılan açıklamada, Hindistan’ın gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH), 2021-2022 yılının Nisan-Haziran çeyreğinde %20 büyümesini beklediğini ve söz konusu oranın, “aldatıcı bir seviye” olduğunu belirtti.

ICRA, GSYİH’nin %24 daraldığı 2020-2021 mali yılında gözlenen düşük baz etkisinin, “bu yıl, pandeminin ikinci dalgasının yarattığı olumsuz etkinin üzerini örttüğünü” söyledi.

Kuruluş tarafından yayımlanan raporda, “2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde beklenen çift haneli artış, 2020-2021 mali yılında gözlenen düşük baz etkisi nedeniyle aldatıcı derecede yüksek. Brüt katma değerin ve GSYİH’nin, 2019-2020 mali yılının ilk çeyreğine kıyasla %9 daralacağını öngörüyoruz. Söz konusu durum, gayriresmi ve temasın yoğun olduğu sektörlerdeki ekonomik aktörlerin yaşadığı maddi sıkıntıyı öne çıkarıyor,” sözlerine yer verildi.

Hindistan hükümetinin, söz konusu döneme ilişkin resmi ekonomik verileri bu ayın sonunda açıklaması bekleniyor.