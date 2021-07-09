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ICRA: Hindistan’ın çelik üretimi 2021-2022 mali yılının sonunda 150 milyon mt’a çıkacak

Cuma, 09 Temmuz 2021 12:02:56 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu ICRA tarafından yayımlanan raporda, ülkenin çelik üretiminin, 31 Mart 2022 tarihinde sona erecek 2021-2022 mali yılında 150 milyon mt’a çıkacağı belirtildi.

Bu tahmin, JSW Limited’in, Maharashtra’da yer alan Dolvi üretim tesisinde yapacağı genişletme projesini de hesaba dahil ediyor.

JSW Limited, Dolvi tesisinin üretim kapasitesini 10 milyon mt’a çıkarma sürecini yürütüyor. Ayrıca, şirket, yeni haddehanesinde Nisan ayında sıcak levha üretimine başlamıştı.


Etiketler: Uzak Doğu  Hindistan  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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