ICRA: Hindistan’ın çelik tüketiminin bu yıl %8 artması bekleniyor

Perşembe, 22 Aralık 2022 10:05:05 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, Hindistan’ın çelik tüketiminin bu yıl içerisinde yıllık %8 artmasının beklendiğini belirtti.

Çelik tüketiminin 2022-2023 mali yılında %7-8 yükseleceğini öngören ICRA, artan enflasyon, enerji fiyatları ve faiz oranları sebebiyle küresel piyasanın yerel üreticiler açısından daha da zorlu bir hale geldiğini ifade etti.

Önümüzdeki birkaç çeyrekte ekonomik faaliyetlerin yavaşlayacağı beklentisi göz önünde bulundurulduğunda yerel çelik tüketiminin 2023-2024 mali yılında %6-7 artabileceği dile getirildi.