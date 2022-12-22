﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ICRA: Hindistan’ın çelik tüketiminin bu yıl %8 artması bekleniyor

Perşembe, 22 Aralık 2022 10:05:05 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, Hindistan’ın çelik tüketiminin bu yıl içerisinde yıllık %8 artmasının beklendiğini belirtti.

Çelik tüketiminin 2022-2023 mali yılında %7-8 yükseleceğini öngören ICRA, artan enflasyon, enerji fiyatları ve faiz oranları sebebiyle küresel piyasanın yerel üreticiler açısından daha da zorlu bir hale geldiğini ifade etti.

Önümüzdeki birkaç çeyrekte ekonomik faaliyetlerin yavaşlayacağı beklentisi göz önünde bulundurulduğunda yerel çelik tüketiminin 2023-2024 mali yılında %6-7 artabileceği dile getirildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası 

Benzer Haber ve Analizler

Hint pik demir tedarikçileri hala sipariş almakta zorlanıyor

22 Ara | Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları Afrika ve Körfez ülkelerinden gelen talebin artmasıyla yükseldi

22 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hint madenci Fomento Goa eyaleti hükümetinin açtığı demir cevheri ihalesinin kazananı oldu

22 Ara | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı kütük satışları Asyalı alıcıların beklentilerin altındaki karşı teklifleri sonucu durgun kaldı

21 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ve demir cevherinden çelik üretimi sürdürülebilirlik açısından uygun değil

21 Ara | Çelik Haberler

Hindistan Çin’den ithal paslanmaz dikişsiz boruya beş yıllığına nihai antidamping vergisi uygulayacak

21 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’ın ithal hurda alımı fiyatların düşmesine rağmen neredeyse durdu

21 Ara | Hurda ve Hammadde

Hint SMEL Mittal Corp Limited’i devralarak paslanmaz çelik üretimine başlıyor

21 Ara | Çelik Haberler

Hint sıcak rulo sac satıcıları başlıca piyasalara yüksek fiyatlardan satış yapabildi

20 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan'ın yerel inşaat demiri fiyatlarındaki artış üreticilerin gizli fiyat anlaşması yaptıkları iddiasıyla tersine ...

20 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük