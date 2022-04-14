ICRA: Hindistan’da yerel çelik talebi 2022-2023 mali yılında %7-8 artacak

Perşembe, 14 Nisan 2022 10:38:35 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, Hindistan’da yerel çelik talebinin 2022-2023 mali yılında %7-8 artacağını ve sektörün görünümünün olumlu olmaya devam ettiğini belirtti.

8 yıllık aranın ardından çelik sektöründeki kapasite kullanım oranlarının altyapı projelerine yapılacak yüksek harcama beklentilerinin desteğiyle yaklaşık %80 seviyesinde yer alacağı ve yerel çelik üreticilerinin 2025-2026 yılına kadar yıllık yaklaşık 34 milyon mt seviyesine çıkması beklenen kapasite artırım planlarını açıkladığı belirtildi.

İnşaat faaliyetlerinin ivme kazanmasına ve 2020-2021 mali yılındaki düşük baz oranı sayesinde 2021-2022 mali yılının %11 büyümeyle kapatılmasına bağlı olarak yerel çelik talebinin geçtiğimiz yılın Aralık ayına kıyasla iyi bir büyüme oranı yakaladığı ifade edildi.

Ancak ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını beklenenden daha sertçe artırması, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanmasının hammadde arzı üzerinde baskı kurması veya Çin konut sektöründeki gerilemenin önümüzdeki çeyrekte küresel talebi önemli ölçüde etkileyeceği eklendi.