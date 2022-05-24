ICRA: Hindistan’da yerel çelik fiyatları %10-15 düzeltme görebilir

Salı, 24 Mayıs 2022 11:38:48 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, Hindistan hükümetinin çelik üretiminde kullanılan hammaddelere uygulanan ithalat vergisini kaldırması ve çelik ürünlere ihracat vergisi getirmesi, bununla birlikte muson mevsiminde piyasanın zayıflaması sebebiyle yerel çelik fiyatlarının %10-15 düzeltme görebileceğini belirtti.

%15 ihracat vergisi getirilen nihai mamul portföyünün ülkenin nihai mamul ihracatının neredeyse %95’ini oluşturduğu, söz konusu kararın dış piyasalara yapılan satışları ileriye dönük olarak önemli ölçüde düşüreceği ve yerel çelik fiyatları ile kapasite kullanım oranları üzerinde baskı oluşturacağı dile getirildi.

ICRA tarafından yayımlanan raporda, “Dış piyasalardaki yüksek fiyatların avantajını kullanan Hint üreticilerin nihai mamul ihracat satışları 2021-2022 mali yılında yıllık %25 arttı. Avrupa, Vietnam ve Orta Doğu Hindistan’ın çelik ihracatı yaptığı en büyük üç rota olurken, söz konusu yerlere yapılan satışlar yarı mamul dahil ülkenin toplam çelik ihracatının yaklaşık %50’sini oluşturdu. Üreticiler yüksek vergi oranlarını göz önünde bulunduracağı için bu rotaların çoğuna satış yapmak daha az cazip hale gelecek. Avrupa’ya yapılan teslimatların Güneydoğu Asya ve Orta Doğu gibi daha rekabetçi piyasalara yapılanlara kıyasla %10-11 daha fazla olmasıyla Avrupa’ya yapılacak çelik satışlarına uygulanacak ihracat vergisinin olumsuz etkisi söz konusu piyasalara kıyasla nispeten daha az olacak,” ifadelerine yer verildi.

Hükümetin vergiden muaf tuttuğu yarı mamul ihracatının mevcut mali yılda önemli ölçüde artabileceği söyleniyor. 2021-2022 mali yılında yarı mamul ihracatı yıllık %26 düşüşle 4,9 milyon mt seviyesine gerilemişti.