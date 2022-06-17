ICRA Hindistan yerel çelik sektörünün görünümünü olumludan durağana çevirdi

Cuma, 17 Haziran 2022 14:45:43 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, üst üste iki yıl gösterdikleri güçlü büyümenin ardından Hint çelik üreticilerinin kârının, nihai mamullere getirilen ihracat vergisi, kömür fiyatlarında meydana gelen benzersiz artışlar, enerji maliyetlerinin yarattığı baskı ve yerel talebin cansız seyretmesi nedeniyle önümüzdeki 12 aylık süre içerisinde önemli ölçüde düşebileceğini söyledi.

ICRA, Hindistan çelik sektörünün görünümünü olumludan durağana çevirirken, piyasa koşullarının önümüzdeki aylarda daha elverişsiz hale gelmesine bağlı olarak sektörün hızlı bir şekilde ortalamaya dönebileceğini söyledi.

Yüksek enflasyon ve önden yüklemeli faiz artırımları nedeniyle sektördeki zorluklar katlanacak. ICRA’nın baz senaryosuna göre, 2022-2023 mali yılına yönelik yerel çelik talebinin büyüme tahmini %7-8 seviyesinde yer almaya devam ederken, yerel çelik sektörünün mevcut mali yıla yönelik faaliyet kârı Rusya’nın Ukrayna’yı işgali öncesindeki tahmine kıyasla yaklaşık %30 düştü. Düşük çelik fiyatları ve yüksek girdi maliyetlerinin kâr marjlarını aşağı çekmesi bu durumda etkili oldu.

Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, “Yeni vergi politikasının yürürlüğe alındığı tarihten bu yana yerel sıcak sac fiyatlarının yaklaşık %9 düzeltme gördüğü ve yerel demir cevheri fiyatlarındaki düzeltmeye rağmen koklaşabilir taş kömürü maliyetlerinin çeyreklik bazda yaklaşık %30-35 artması beklentisi göz önünde bulunduğunda sektörün faaliyet kârının 2022-2023 mali yılının ilk çeyreğinde 80-90$/mt düşmesi bekleniyor. Kâr marjı baskısının ikinci çeyrekte devam etme ihtimali bulunsa da geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde spot koklaşabilir taş kömürü fiyatlarında yapılan yaklaşık %27’lik düzeltme, ikinci yarıda talep toparlandığında çelik üreticilerinin kâr marjlarının artmasını sağlayacak,” ifadeleri kullanıldı.

Hükümetin %15 oranında ihracat vergisi getirdiği nihai ürünler, ülkenin nihai mamul ihracatının %95’ten fazlasını oluşturuyor ve üreticiler, yüksek vergi oranlarını değerlendirmek zorunda kaldığı için dış piyasa satışları cazip olmaktan çıkıyor.

Hindistan’ın nihai mamul ihracatının mevcut mali yılının sonuna kadar yıllık %25 azalması bekleniyor ve Güneydoğu Asya ile Ortadoğu gibi rekabetin yüksek olduğu piyasalara ihracatın, fiyatların yüksek seviyelerde yer aldığı Avrupa’ya kıyasla daha fazla olacağı söyleniyor. Ancak yarı mamullerin ihracat vergisinden muaf tutulmasıyla yarı mamul ihracatının 2022-2023 mali yılı içerisinde yıllık %40 artabileceği düşünülüyor.