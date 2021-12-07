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ICRA: Hindistan çelik sanayinin kârlılığı artan girdi maliyetlerine rağmen yüksek

Salı, 07 Aralık 2021 13:51:59 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, bugün yayınladığı bir raporda, Hindistan çelik sanayinin kârlılığının, artan girdi maliyetlerinin ve gevşeyen çelik fiyatlarının kazancı olumsuz etkilemesine rağmen, önümüzdeki aylarda sağlıklı seviyelerde kalacağını ifade etti.

ICRA, çelik sanayinin geleceğine yönelik iyimser tutumunu sürdürdü ve artan maliyetler üreticilere zarar verirken, bundan kaynaklanan baskının 2021-22 mali yılının son çeyreğinin geri kalan kısmında bir miktar hafifleyebileceğini ve elde edilen kazancın üreticilerin kârlılıklarına 2-3 aylık gecikmeyle yansıyacağını söyledi.

ICRA’ya göre; mevcut mali yılın ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül), maliyet baskısından dolayı çelik sektörünün kârlılığında ardı ardına bir azalma gözlenmiş olsa da, pandeminin ikinci dalgasından sonra ekonominin toparlanmasıyla birlikte üreticiler artan teslimatları sayesinde yeni bir çeyreklik bazda kârlılık rekoru kırabilir. 

Yine de, Omricon dalgasının hızla yayılması temel çelik üretim noktalarında ekonomik faaliyetlerde beklenmedik bir kesintiye yol açarsa, sanayi 2022-23 mali yılında kâr marjının hızlı bir şekilde eski haline döndüğüne şahit olabilir. ICRA’ya göre bu durum kârlılıktaki mevcut artışın sürdürülebilirliğini belirleyecek temel bir risk faktörü olarak öne çıkıyor.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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