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ICRA: Evergrande krizinin yarattığı finansal baskı çelik fiyatlarının artış trendini sınırlayabilir

Perşembe, 11 Kasım 2021 11:33:28 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, Çinli emlak devi Evergrande krizinin yarattığı finansal baskının, çelik fiyatlarının yukarı yönlü hareket süresini kısaltma ihtimali bulunduğunu bildirdi.

ICRA tarafından yayımlanan raporda, “Çin gayrimenkul sektörünün, küresel çelik talebinin yaklaşık %15’ini oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda, Evergrande krizi, çelik fiyatlarının yukarı yönlü hareket süresini kısaltabilir,” açıklamasını yaptı.

Çin’in gayrimenkule dayalı büyüme modelinden uzaklaştığı yeni düzenlemelerin, çelik sektörünü uzun süre olumsuz etkileyebileceği söyleniyor.

Evergrande, Eylül ayının başında, kredi borcunun geri ödemesinin uzatılması talebinde bulunmuştu. Ardından, şirketin, iki bankaya olan kredi borcu sebebiyle faiz ödemelerini askıya alacağı belirtilmişti.

Çin iç piyasasında talebin tamamen durmasıyla birlikte, ülkenin çelik ihracatının gittikçe arttığı gözleniyor. Söz konusu durum, ihracat piyasalarında, Çin ile Hindistan arasındaki rekabetin, ilerleyen zamanlarda kızışabileceğini ortaya koyuyor. Hindistan, Çin’de çelik tüketimi yapan başlıca sektörlerden gelen güçlü talep doğrultusunda ülkenin en büyük ithalatçısı konumunda bulunuyordu.

Aynı raporda, “Çin’in çelik ihracatının, bu yılın ilk yarısında yıllık %31,3 artış göstermesi, ilerleyen zamanlarda, ihracat piyasalarında, Hindistan ile Çin arasındaki rekabetin kızışabileceğini gösteriyor,” sözlerine yer verildi.


Etiketler: çelik üretimi  Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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