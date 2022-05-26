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Hyundai Steel karbonsuz üretim için mutabakat anlaşması imzaladı

Perşembe, 26 Mayıs 2022 10:51:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, Kore Enerji Araştırma Enstitüsü (KIER) ile çelik sektörünün karbonsuz üretime geçişine öncülük etmek amacıyla enerji ve çevre konusunda teknik iş birliği yapmak için bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Taraflar karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerinin yanı sıra hidrojen üretimini ve enerji verimliliğini iyileştirebilecek teknolojileri geliştirmek için birlikte çalışacaklar.

Anlaşmaya göre Hyundai Steel çelik tesislerinin performansını iyileştirmek ve operasyonları optimize etmek için KIER’in sahip olduğu enerji teknolojilerini kullanmayı planlıyor.

Öte yandan Hyundai Steel çevre dostu bir çelik tesisi oluşturmak için 500 milyar KRW’den fazla yatırım yaptı. Şirket 2024 yılına kadar Dangjin tesisinde bir kok kuru söndürme sistemi kurarak yıllık karbon emisyonlarını 500.000 ton azaltmayı hedefliyor.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya çelik üretimi Hyundai  

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