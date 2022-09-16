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Hyundai Steel elektrik ark ocağında yüksek kalite çelik üreten ilk üretici oldu

Cuma, 16 Eylül 2022 11:07:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, elektrik ark ocağında yüksek kalite 1.0 GPa çelik levhanın deneme üretimini gerçekleştiren dünyadaki ilk üretici olduğunu açıkladı. Aynı zamanda örnek levhalarla araç parçaları üretti.

Hyundai Steel vasıflı çelik üreten elektrik ark ocağının inceltme teknolojisini yüksek kalite çelik levhalar üretmek için kullandı. Levhaları yüksek fırın yerine elektrik ark ocağında üretmenin karbon emisyonlarını %30 azaltabileceği ifade ediliyor.

Bu düşük karbonlu çelik levha üretimi, yabancı otomobil üreticilerinin de düşük karbonlu ürünlerin üretilmesine odaklandığı bu dönemde Hyundai Motor Co. ile Kia Corp.’un işbirliğiyle gerçekleşti. Aynı zamanda Hyundai Steel karbonsuz üretim hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.


Etiketler: G. Kore Uzak Doğu 

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