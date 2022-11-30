Hüseyin Ocakçı: Çin’in 2022 yılını 68 milyon mt ihracatla kapatması bekleniyor

Çarşamba, 30 Kasım 2022 16:40:58 (GMT+3) | İstanbul

30 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da 600’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşen 17. SteelOrbis Çelik Konferansı - "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"'da konuşan CIEC Group Orta Doğu Genel Müdürü Hüseyin Ocakçı, Çin çelik piyasası hakkında güncel verileri paylaştı. Çin sıvı çelik üretiminin Kasım ayı itibarıyla, yetersiz kâr marjları sebebiyle günlük 2,2 milyon mt ile düşük seviyede kaldığını ifade etti. Kış aylarına girerken bazı şehirlerde üretim sınırlandırmalarının başlamasıyla, kısa vadede arz tarafında beklentinin kısıtlı olması, üretimde düşüşlere sebep olduğu görülüyor. Ocakçı, 2021 yılında %92 ile rekor seviyede yer alan kapasite kullanım oranlarının 2022’yi %85-86 seviyelerinde kapatmasının beklendiğini söyledi.

CIEC yetkilisinin paylaştığı rakamlara göre, Ekim ayında Çin’in çelik ihracatı aylık 200.000 mt artışla 5,2 milyon mt olurken, 2022 yılı aylık ortalama 5,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yassı mamul, toplam ihracatın %55-60’ını oluştururken, aylık ortalamanın 3,6 milyon mt olduğu göz önüne alındığında Ekim ayı ihracat tonajının 3 milyon mt ile ortalamanın altında kaldığı görülüyor. Öte yandan, uzun mamul ihracatının toplam ihracat içindeki payının %12 olduğunu söyleyen Ocakçı, Ekim ayında aylık 77.000 mt artışla 650.000 mt seviyesinde kaydedilen uzun mamul ihracatının 2022 yılı aylık ortalamasının 618.000 mt olduğunun altını çizdi.

İthalata bakıldığında ise Ekim ayında kütük ithalatının aylık 15.000 mt artışla 110.000 mt seviyesinde kaydedildiğine işaret eden Ocakçı, aylık ortalamanın 165.000 mt seviyesinde yer aldığını söyledi. Bu ithalatın içinde Rusya menşeli kütüğün de bulunduğunu söyleyen Hüseyin Ocakçı, geçtiğimiz sene Güneydoğu Asya ve Orta Doğu’dan yapılan kütük ithalatının bu sene görülmediğini belirtti. Slab tarafında ise Ekim ayında aylık 168.000 mt düşüşle 295.000 mt ithalat yapılırken, aylık ortalama 283.000 mt oldu.

2021’de 65 milyon mt çelik ihraç eden Çin’in bu yıl aylık ortalama ihracatının 5,7 milyon mt olduğu düşünüldüğünde 2022 yılını 68 milyon mt ile kapatması bekleniyor. CIEC yetkilisinin verilerine göre, Çin’in ihracatının üretim içindeki payı %6,3, Çin’in ham çelik üretiminin dünya genelindeki payı %53, ülkenin ihracatının toplam küresel ihracat içindeki payı ise %14 seviyelerinde yer alıyor. Ocakçı ayrıca Çin’in hurda tüketiminin %16 ile global piyasaya oranla çok düşük kaldığını belirtti.

İlk 9 aylık verilerde ise, Çin’in ihracatının 1,7 milyon mt düştüğü, değer bazında %30 artış kaydettiği gözleniyor. Ülkenin çelik ithalatı tonaj bazında %31, değer bazında ise %8,5 düşerken, Çin 37 milyon mt dış ticaret fazlası ile net ihracatçı konumunda yer alıyor. Aynı dönemde Çin’in çelik ithalatının 13,68 milyon mt olduğunu belirten Ocakçı, 2020 yılı başında pandemi ile birlikte ithalata dönen Çin’in ithalata devam edeceğini öngörüyor.

Çin’e ilişkin öne çıkan konulardan bir diğeri olan konut sektörü hakkında da görüşlerini paylaşan Hüseyin Ocakçı, 2022 yılında inşa alanının yıllık %46 gerilediğini, gayrimenkul sektörüne yapılan yatırımların %7,5, konut satışlarının %40 düştüğünü ifade ederken, gayrimenkul sektörünün toplam ekonomi içindeki payının da %15-20 olduğu bilgisini katılımcılarla paylaştı. Ocakçı ayrıca “İnşaat şirketleri ellerindeki stokları eritmeye gayret ederken, inşaat şirketlerine verilen krediler %27 ve avanslar ise %34 geriledi, mortgage kredileri de %24 düştü,” şeklinde konuştu. Şu an talep ve arz açısından sıkıntılı bir dönemden geçilse de 2023 yılında konut sektöründe talebin arzın üzerine çıkabileceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Son olarak mevcut fiyatlara bakıldığında cevher ve kömürde az da olsa artışlar görülmesine rağmen bu fiyatların Türkiye’yi rahatsız edecek seviyelerde yer almadığını, Çin’in zaten bu bölgede pek aktif olmadığını ifade etti.