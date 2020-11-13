Hunan Valin Steel’in ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %8,4 arttı

Cuma, 13 Kasım 2020 12:41:19 (GMT+3) | Şanghay

Hunan eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Hunan Valin Iron & Steel Co. (Hunan Valin Steel), Ekim ayında pik demir üretiminin bir önceki aya kıyasla %7,34 artışla 1,9 milyon mt, ham çelik üretiminin aylık %8,4 artışla 2,45 milyon mt ve nihai mamul üretiminin aylık %10 artışla 2,3 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Geleneksel olarak yoğun geçen sezon aylarından biri olan Ekim ayında, çelik fiyatları yüksek seviyelerdeydi ve bu durum Hunan Valin Steel’in ham çelik üretimini artırmasına neden oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Hunan Valin Steel’in pik demir üretimi %3,72 artışla 17,55 milyon mt, ham çelik üretimi %7,6 artışla 22,2 milyon mt ve nihai mamul üretimi de %7 artışla 20,76 milyon mt seviyesinde kaydedildi.