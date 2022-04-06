﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hunan Valin Steel’in faaliyetleri bu yılın ilk çeyreğinde toparlandı

Çarşamba, 06 Nisan 2022 11:07:30 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Hunan eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Hunan Valin Iron & Steel Co. (Hunan Valin Steel), çelik talebinin bu yılın ilk çeyreğinde oldukça iyi bir seyir gösterdiğini, sipariş defterindeki doluluğa katkı sağladığını ve bu sayede faaliyetlerinin geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla iyileştiğini belirtti.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, gemi inşaat, rüzgar enerjisi, otomotiv ve köprü inşaat sektörlerinde çelik levha talebinin iyi seyrettiği ancak makine ve ağır kamyon sektörlerindeki talebin geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla zayıfladığı öğrenildi. Ayrıca gayrimenkul sektörünü desteklemek amacıyla uygulanan hükümet politikası doğrultusunda uzun mamul talebi geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla toparlandı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

Benzer haberler

06 Nis

Çin’de otomobil satıcılarının stok uyarı endeksi Mart ayında %63,6’ya yükseldi
06 Nis

Çin’in demir yolu navlun hacmi ilk çeyrekte %2,8 arttı
01 Nis

Çin’de ağır kamyon satışları Mart ayında %67 düştü
31 Mar

Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi pandemi nedeniyle Mart ayında düştü
31 Mar

Tangshan bugün itibarıyla tam karantina uygulamasını kaldırdı
31 Mar

Chongqing Steel’in net kârı 2021 yılında %256,22 arttı
30 Mar

Çin’de ithal toz cevher maliyetleri Şubat ayında aylık %10,2 arttı
30 Mar

Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,64 arttı
30 Mar

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta hafifçe düştü
29 Mar

Shandong Steel dördüncü çeyrekte büyük zarar açıkladı