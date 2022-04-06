Hunan Valin Steel’in faaliyetleri bu yılın ilk çeyreğinde toparlandı

Çarşamba, 06 Nisan 2022 11:07:30 (GMT+3) | Şanghay

Hunan eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Hunan Valin Iron & Steel Co. (Hunan Valin Steel), çelik talebinin bu yılın ilk çeyreğinde oldukça iyi bir seyir gösterdiğini, sipariş defterindeki doluluğa katkı sağladığını ve bu sayede faaliyetlerinin geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla iyileştiğini belirtti.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, gemi inşaat, rüzgar enerjisi, otomotiv ve köprü inşaat sektörlerinde çelik levha talebinin iyi seyrettiği ancak makine ve ağır kamyon sektörlerindeki talebin geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla zayıfladığı öğrenildi. Ayrıca gayrimenkul sektörünü desteklemek amacıyla uygulanan hükümet politikası doğrultusunda uzun mamul talebi geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla toparlandı.