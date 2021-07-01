Hunan Valin Steel net kârının mali yılın ilk yarısında %75-89 artmasını bekliyor

Perşembe, 01 Temmuz 2021 12:00:28 (GMT+3) | Şanghay

Hunan eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Hunan Valin Iron & Steel Co. (Hunan Valin Steel) net kârının bu yılın ilk yarısında yıllık %75-89 artışla 5,3-5,7 milyar RMB (820-880 milyon $) olmasını beklediğini açıkladı.

Şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde ise 3,2-3,6 milyar RMB (500-560 milyon $) net kâr elde ederek söz konusu dönemde rekora ulaşmayı beklediğini ifade etti.

Çelik sektöründe kârlılığın yılın ilk altı ayında, ülkedeki istikrarlı ekonomik kalkınma ve çelik talebinin iyi seyretmesine bağlı olarak iyileştiği belirtildi.

1$ = 6,4709 RMB