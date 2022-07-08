﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hunan Valin Steel: Arz ve talep hammadde fiyatlarındaki keskin artışı desteklemeyecek

Cuma, 08 Temmuz 2022 10:40:56 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Hunan eyaletinde yer alan çelik üreticisi Hunan Valin Iron & Steel Co. (Hunan Valin Steel) yatırımcılarıyla gerçekleştirdiği online bir görüşmede, arz ve talebin gelecekte muhtemelen hammadde fiyatlarındaki keskin artışı desteklemeyeceğini belirtti.

Şu anda çelik üretimi düşüş gösteriyor ve bu da hammadde talebini zayıflatacak. Çin’in 1 Mayıs itibarıyla kömür ithalatında uygulamaya başladığı sıfır vergi politikası ise kömür fiyatlarını olumsuz etkileyecek. Ayrıca, Brezilya ile Avustralya’dan gelen demir cevheri arzı arttı ve bu da demir cevheri fiyatlarına olan desteği zayıflatacak.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 8 Temmuz 2022

08 Tem | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel krom cevheri ve ferrokrom fiyatları - 27. Hafta

08 Tem | Hurda ve Hammadde

Hebei’de yer alan çelik şirketleri A seviye çevre koruma performansına ulaşacak

08 Tem | Çelik Haberler

Çin’de yerel boru fiyatları düşmeye devam etti

07 Tem | Boru

Çin çıkışlı galvanizli sac teklifleri yatay seyretti fakat görünüm olumsuz

07 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Hebei eyaletinin Tek Kuşak Tek Yol ülkelerine çelik ihracatının değeri Mayıs’ta %23,6 arttı

07 Tem | Çelik Haberler

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları hafifçe düştü

06 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de hurda fiyatları düşüşte, ithal alımlar nadir

06 Tem | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları yerel piyasadaki zayıflık nedeniyle düştü

06 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay seyretti

06 Tem | Boru