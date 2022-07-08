Hunan Valin Steel: Arz ve talep hammadde fiyatlarındaki keskin artışı desteklemeyecek

Cuma, 08 Temmuz 2022 10:40:56 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Hunan eyaletinde yer alan çelik üreticisi Hunan Valin Iron & Steel Co. (Hunan Valin Steel) yatırımcılarıyla gerçekleştirdiği online bir görüşmede, arz ve talebin gelecekte muhtemelen hammadde fiyatlarındaki keskin artışı desteklemeyeceğini belirtti.

Şu anda çelik üretimi düşüş gösteriyor ve bu da hammadde talebini zayıflatacak. Çin’in 1 Mayıs itibarıyla kömür ithalatında uygulamaya başladığı sıfır vergi politikası ise kömür fiyatlarını olumsuz etkileyecek. Ayrıca, Brezilya ile Avustralya’dan gelen demir cevheri arzı arttı ve bu da demir cevheri fiyatlarına olan desteği zayıflatacak.