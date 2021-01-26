Huaigang Special vasıflı çubuk üretmek için kütük döküm ünitesini yenileyecek

Salı, 26 Ocak 2021 16:12:00 (GMT+3) | İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, bağlı kuruluşu SMS Concast’ın, Jiangsu eyaleti merkezli çelik üreticisi Shagang Group’un bağlı kuruluşu Çinli çelik üreticisi Huaigang Special Steel’in altı bantlı kütük döküm ünitesini yenileyeceğini açıkladı. Bu projenin başlıca amacı, otomotiv ve makine mühendisliği sektörlerinde kullanılan vasıflı çubuk kaliteleri üretmek.

SMS Concast, aynı yıllık üretim kapasitesiyle yalnızca beş bantta yüksek kaliteli ürünlerin üretilmesine olanak tanıyan yenilikçi bir çözüm geliştirdi. İstenen vasıflı çubuk kalitelerini elde etmek için dinamik mekanik yumuşak indirgeme teknolojisi uygulanacak. Huaigang, bu teknolojiyi özellikle kütük için kullanan Çin’deki ilk müşteri.

Kütük döküm ünitesinin 2021 yılının sonunda devreye alınması bekleniyor.